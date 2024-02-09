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Котова Анна Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Котова Анна Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1002-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.03.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Березово, Березовская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Дата крещения
07.04.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Олейник Александра Андреевна
Отец - Олейник Андрей Марков, крестьянин (с. Белозорье, Белозерская 1-я вол., Черкасский у., Киевская губ.)
Мать - Олейник Анастасия Васильева (с. Белозорье, Белозерская 1-я вол., Черкасский у., Киевская губ.)
Воспр. - Кокорев Григорий Гаврилов, крестьянин (д. Сергеевка, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Котова Анна Андреева, крестьянка (с. Березово, Березовская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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