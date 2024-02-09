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Олейник Андрей Марков

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Олейник Андрей Марков
Тип записи
о рождении
Номер записи
1002-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.03.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Белозорье, Белозерская 1-я вол., Черкасский у., Киевская губ.
Дата крещения
07.04.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Олейник Александра Андреевна
Отец - Олейник Андрей Марков, крестьянин (с. Белозорье, Белозерская 1-я вол., Черкасский у., Киевская губ.)
Мать - Олейник Анастасия Васильева (с. Белозорье, Белозерская 1-я вол., Черкасский у., Киевская губ.)
Воспр. - Кокорев Григорий Гаврилов, крестьянин (д. Сергеевка, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Котова Анна Андреева, крестьянка (с. Березово, Березовская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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