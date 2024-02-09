Олейник Андрей Марков
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Олейник Андрей Марков
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1002-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 24.03.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Белозорье, Белозерская 1-я вол., Черкасский у., Киевская губ.
- Дата крещения
- 07.04.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 7
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Олейник Александра Андреевна
Отец - Олейник Андрей Марков, крестьянин (с. Белозорье, Белозерская 1-я вол., Черкасский у., Киевская губ.)
Мать - Олейник Анастасия Васильева (с. Белозорье, Белозерская 1-я вол., Черкасский у., Киевская губ.)
Воспр. - Кокорев Григорий Гаврилов, крестьянин (д. Сергеевка, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Котова Анна Андреева, крестьянка (с. Березово, Березовская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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