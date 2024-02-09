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Зайцев Дмитрий Григорьев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Зайцев Дмитрий Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1001-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.03.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Рудинка, Горловская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Дата крещения
23.03.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Никитин Алексей Михайлович
Отец - Никитин Михаил Алексеев, крестьянин (с. Рудинка, Горловская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Мать - Никитина Анна Иванова (с. Рудинка, Горловская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Зайцев Дмитрий Григорьев, крестьянин (с. Рудинка, Горловская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Свиридова Наталья Федорова, крестьянская жена (с. Рудинка, Горловская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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