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Егорова Надежда Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Егорова Надежда Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1000-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.03.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Жихарева, Семеновская вол., Гжатский у., Смоленская губ.
Дата крещения
15.03.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Егоров Евгений Андреевич
Отец - Егоров Андрей Алексеев, крестьянин (д. Жихарева, Семеновская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Мать - Егорова Надежда Алексеева (д. Жихарева, Семеновская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Никонов Алексей Никонов, крестьянин (д. Андреевская, Дятловская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Пирогова Александра Николаева, мещанская жена (сл. Норский посад, Ярославский у., Ярославская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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