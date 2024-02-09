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Лебедев Григорий Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лебедев Григорий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
99-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.11.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
08.11.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 523
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Лебедев Михаил Васильевич
Отец - Лебедев Василий Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лебедева Анастасия Кононова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лебедев Григорий Васильев, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лебедева Екатерина Васильева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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