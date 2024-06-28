Бадидин Егор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадидин Егор Семенов

Бадидин Егор Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Бадидин Егор Семенов
Тип записи
о рождении
Номер записи
94-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.08.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
запасной унтер-офицер
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
07.08.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 522
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Бадидина Наталия Кузьминична
Отец - Бадидин Кузьма Петров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Бадидина Анастасия Демьянова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидин Егор Семенов, запасной унтер-офицер (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Жигаленкова Мария Матвеева, крестьянская девица (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close