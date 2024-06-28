Колобашкина Александра Антоновна
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Колобашкина Александра Антоновна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 93-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 06.08.1896
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- потомственный почетный гражданин
- Нас. Пункт приписки
- г. Москва, Московская губ.
- Дата крещения
- 08.08.1896
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 522
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Щапов Николай Петрович
Отец - Щапов Петр Петрович, купец 1 гильдии (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Щапова Мария Антонова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Колобашкина Александра Антоновна, потомственный почетный гражданин (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Щапов Василий Петрович, купец (г. Москва, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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