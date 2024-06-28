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Щапов Василий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Щапов Василий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
93-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.08.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
купец
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
08.08.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 522
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Щапов Николай Петрович
Отец - Щапов Петр Петрович, купец 1 гильдии (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Щапова Мария Антонова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Колобашкина Александра Антоновна, потомственный почетный гражданин (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Щапов Василий Петрович, купец (г. Москва, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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