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Щапов Петр Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Щапов Петр Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
93-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.08.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
купец 1 гильдии
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
08.08.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 522
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Щапов Николай Петрович
Отец - Щапов Петр Петрович, купец 1 гильдии (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Щапова Мария Антонова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Колобашкина Александра Антоновна, потомственный почетный гражданин (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Щапов Василий Петрович, купец (г. Москва, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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