Мухин Александр Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Мухин Александр Васильев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 92-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 05.08.1896
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 06.08.1896
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 521
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Мухин Петр Семенович
Отец - Мухин Семен Алексеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Анна Степанова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Блинкова Анастасия Николаевна, крестьянская девица (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Александр Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
1871 ст.
Неизвестно
05.08.1896 ст.
Неизвестно
20.04.1874 ст.
Вычислено 1872 ст.
Неизвестно