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Мухин Семен Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мухин Семен Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
92-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.08.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
06.08.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 521
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Мухин Петр Семенович
Отец - Мухин Семен Алексеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Анна Степанова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Блинкова Анастасия Николаевна, крестьянская девица (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Александр Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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