Воронина Ульяна Исаева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Воронина Ульяна Исаева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 91-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.07.1896
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Кунаково, Змиевская вол., Данковский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 30.07.1896
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 521
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Петрова Евдокия Ивановна
Отец - Петров Иван Петров, отставной рядовой (с. Петровское, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Петрова Евдокия Трофимова (с. Петровское, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Воронина Ульяна Исаева, крестьянская девица (д. Кунаково, Змиевская вол., Данковский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Михаил Гаврилов, запасной рядовой (с. Петровское, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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