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Петров Иван Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Петров Иван Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
91-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.07.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
отставной рядовой
Нас. Пункт приписки
с. Петровское, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.07.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 521
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Петрова Евдокия Ивановна
Отец - Петров Иван Петров, отставной рядовой (с. Петровское, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Петрова Евдокия Трофимова (с. Петровское, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Воронина Ульяна Исаева, крестьянская девица (д. Кунаково, Змиевская вол., Данковский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Михаил Гаврилов, запасной рядовой (с. Петровское, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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