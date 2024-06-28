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Мухина Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мухина Мария Николаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
89-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
??.07.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
??.07.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 521
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Мухина Мария Николаевна
Отец - Мухин Николай Захаров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Параскева Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Котов Григорий Иванов, крестьянин (д. Вёшки, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Моченова Пелагея Захарова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
даты не указаны
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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