Сергеев Николай Сергеев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Сергеев Николай Сергеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 88-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 08.07.1896
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Серпухов, Московская губ.
- Дата крещения
- 08.07.1896
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 520
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Сергей
Мать - Романовская Александра Николаева, крестьянская девица (д. Пахтусово, Вожбальская вол., Тотемский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Сергеев Николай Сергеев, мещанин (г. Серпухов, Московская губ.)
Воспр. - Соловьева Маланья Кузьмина, солдатская вдова (д. Савостино, Микулинская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденный
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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