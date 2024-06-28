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Сергей

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Сергей
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
88-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.07.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Пахтусово, Вожбальская вол., Тотемский у., Вологодская губ.
Дата крещения
08.07.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 520
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Сергей
Мать - Романовская Александра Николаева, крестьянская девица (д. Пахтусово, Вожбальская вол., Тотемский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Сергеев Николай Сергеев, мещанин (г. Серпухов, Московская губ.)
Воспр. - Соловьева Маланья Кузьмина, солдатская вдова (д. Савостино, Микулинская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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