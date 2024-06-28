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Новиков Сергей Константинович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Новиков Сергей Константинович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
87-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.06.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
30.06.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 520
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Новиков Сергей Константинович
Отец - Новиков Константин Васильев, запасной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Анна Александрова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новиков Василий Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Филипповичева Акилина Васильева, крестьянская жена (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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