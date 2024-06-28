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Фырин Кирилл Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Фырин Кирилл Степанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
86-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.06.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
30.06.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 520
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Кузнецов Петр Филиппович
Отец - Кузнецов Филипп Ефимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Кузнецова Татьяна Степанова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озерова Наталия Митрофанова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Фырин Кирилл Степанов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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