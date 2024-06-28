Яковлев Василий Яковлев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Яковлев Василий Яковлев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 85-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 27.06.1896
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 30.06.1896
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 519
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Яковлев Кузьма Васильевич
Отец - Яковлев Василий Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Яковлева Мария Кузьмина (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Некрасова Елизавета Петровна, жена священника (с. Захарьино, Озеренская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Воспр. - Трифонов Дмитрий Семенов, крестьянский сын (д. Листвяны, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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