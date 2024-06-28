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Арсенова Параскева Тимофеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Арсенова Параскева Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
79-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.04.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.04.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 518
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Арсенов Константин Тимофеевич
Отец - Арсенов Тимофей Антипов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Арсенова Татьяна Осипова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Арсенова Параскева Тимофеева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лобашкин Егор Васильев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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