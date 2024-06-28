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Бурхутов Тимофей Константинов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Бурхутов Тимофей Константинов
Тип записи
о рождении
Номер записи
75-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.03.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
запасной унтер-офицер
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
18.03.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 517
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Солина Мария Николаевна
Отец - Солин Николай Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Солина Фекла Константиновна (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурхутов Тимофей Константинов, запасной унтер-офицер (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурхутова Пелагея Васильева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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