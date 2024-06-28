Кресте Григорий Иванов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Кресте Григорий Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 74-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 06.03.1896
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- поручик Гвардии
- Дата крещения
- 10.03.1896
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 517
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Иванова Мария Васильевна
Отец - Иванов Василий Иванов, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Иванова Любовь Иванова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Гликерия Васильева, личная дворянка
Воспр. - Кресте Григорий Иванов, поручик Гвардии
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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