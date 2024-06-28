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Кресте Григорий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Кресте Григорий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
74-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.03.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
поручик Гвардии
Дата крещения
10.03.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 517
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Иванова Мария Васильевна
Отец - Иванов Василий Иванов, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Иванова Любовь Иванова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Гликерия Васильева, личная дворянка
Воспр. - Кресте Григорий Иванов, поручик Гвардии
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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