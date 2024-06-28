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Иванов Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Иванов Василий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
74-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.03.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
10.03.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 517
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Иванова Мария Васильевна
Отец - Иванов Василий Иванов, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Иванова Любовь Иванова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Гликерия Васильева, личная дворянка
Воспр. - Кресте Григорий Иванов, поручик Гвардии
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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