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Монахова Татьяна Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Монахова Татьяна Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
71-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
02.02.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 516
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Коробкина Анна Федоровна
Отец - Коробкин Феодор Филиппов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Коробкина Марфа Романова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Безпалов Григорий Романов, крестьянин (д. Тарасовка, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Монахова Татьяна Николаева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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