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Иванов Александр Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Иванов Александр Павлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
70-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.01.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
запасной рядовой
Дата крещения
18.01.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 515
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Алексеева Анастасия Сильвестровна
Отец - Алексеев Селиверст Алексеев, крестьянин (с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Алексеева Дария Денисова (с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Иванов Александр Павлов, запасной рядовой
Воспр. - Лизунова Параскева Ефимова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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