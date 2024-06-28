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Алексеева Анастасия Сильвестровна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Алексеева Анастасия Сильвестровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
70-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.01.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.
Дата крещения
18.01.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 515
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Алексеева Анастасия Сильвестровна
Отец - Алексеев Селиверст Алексеев, крестьянин (с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Алексеева Дария Денисова (с. Емельяново, Емельяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Иванов Александр Павлов, запасной рядовой
Воспр. - Лизунова Параскева Ефимова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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