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Маструков Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Маструков Иван Николаев
Тип записи
о рождении
Номер записи
68-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.01.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
14.01.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 515
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Маструкова Татьяна Михайловна
Отец - Маструков Михаил Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маструкова Мария Антипова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Маструков Иван Николаев, запасной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Маструкова Параскева Егорова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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