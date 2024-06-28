Ларина Матрона Михайлова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Ларина Матрона Михайлова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 67-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 08.01.1896
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 09.01.1896
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 515
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Ларин Иван Михайлович
Отец - Ларин Михаил Михайлов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Агрипина Егорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларин Феодор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларина Матрона Михайлова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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