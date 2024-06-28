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Логачева Екатерина Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Логачева Екатерина Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
62-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.08.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
27.08.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 342
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Логачев Иван Сергеевич
Отец - Логачев Сергей Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Логачева Екатерина Силантьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачев Григорий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачева Екатерина Павлова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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