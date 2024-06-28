Логачев Григорий Павлов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Логачев Григорий Павлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 62-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.08.1895
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 27.08.1895
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 342
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Логачев Иван Сергеевич
Отец - Логачев Сергей Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Логачева Екатерина Силантьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачев Григорий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачева Екатерина Павлова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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