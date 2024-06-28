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Мухина Наталия Александровна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мухина Наталия Александровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
61-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.08.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
13.08.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 342
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Мухина Наталия Александровна
Отец - Мухин Александр Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Марфа Тихонова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухина Анна Федорова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новиков Захар Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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