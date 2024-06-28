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Фирсов Иван Артамонов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Фирсов Иван Артамонов
Тип записи
о рождении
Номер записи
59-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.08.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
03.08.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 342
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Калинина Евдокия Тихоновна
Отец - Калинин Тихон Ульянов, отставной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Калинина Агафия Артамонова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Фирсов Иван Артамонов, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Фирсова Екатерина Артамонова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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