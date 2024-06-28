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Воробьева Евдокия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Воробьева Евдокия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
58-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.07.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
30.07.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 342
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Байкова Наталия Александровна
Отец - Байков Александр Петров, отставной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Агафия Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Воробьева Евдокия Иванова, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Герасим Андреев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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