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Журенков Сергей Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Журенков Сергей Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
57-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.07.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Дмитров, Московская губ.
Дата крещения
17.07.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Журенков Сергей Сергеевич
Отец - Журенков Сергей Матвеев, из мещан запасной канонир (г. Дмитров, Московская губ.)
Мать - Журенкова Александра Иванова (г. Дмитров, Московская губ.)
Воспр. - Журенкова Мария Сергеева, мещанская девица (г. Дмитров, Московская губ.)
Воспр. - Молчанов Егор Иванов, крестьянин (д. Старое, Колоколинская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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