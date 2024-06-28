Журенков Сергей Сергеевич
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Журенков Сергей Сергеевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 57-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 15.07.1895
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- г. Дмитров, Московская губ.
- Дата крещения
- 17.07.1895
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 341
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Журенков Сергей Сергеевич
Отец - Журенков Сергей Матвеев, из мещан запасной канонир (г. Дмитров, Московская губ.)
Мать - Журенкова Александра Иванова (г. Дмитров, Московская губ.)
Воспр. - Журенкова Мария Сергеева, мещанская девица (г. Дмитров, Московская губ.)
Воспр. - Молчанов Егор Иванов, крестьянин (д. Старое, Колоколинская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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