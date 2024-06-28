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Пелагея Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Пелагея Семенова
Тип записи
о рождении
Номер записи
55-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.06.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанская девица
Нас. Пункт приписки
г. Нижний Новгород, Нижегородский у., Нижегородская губ.
Дата крещения
09.07.1895
Священнослужители
благочинный села Останкина священник Сергей Леонардов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Любомудрова Ольга Сергеевна
Отец - Любомудров Сергей Иванов, преподаватель Императорского Лицея в память Цесаревича Николая коллежский советник
Мать - Любомудрова Мария Александрова
Воспр. - Лебедев Александр Иванов, управляющий Нижегородской казенной палатой действительный статский советник (г. Нижний Новгород, Нижегородский у., Нижегородская губ.)
Воспр. - Пелагея Семенова, мещанская девица (г. Нижний Новгород, Нижегородский у., Нижегородская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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