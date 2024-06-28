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Любомудров Сергей Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Любомудров Сергей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
55-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.06.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
преподаватель Императорского Лицея в память Цесаревича Николая коллежский советник
Дата крещения
09.07.1895
Священнослужители
благочинный села Останкина священник Сергей Леонардов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Любомудрова Ольга Сергеевна
Отец - Любомудров Сергей Иванов, преподаватель Императорского Лицея в память Цесаревича Николая коллежский советник
Мать - Любомудрова Мария Александрова
Воспр. - Лебедев Александр Иванов, управляющий Нижегородской казенной палатой действительный статский советник (г. Нижний Новгород, Нижегородский у., Нижегородская губ.)
Воспр. - Пелагея Семенова, мещанская девица (г. Нижний Новгород, Нижегородский у., Нижегородская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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