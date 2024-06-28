Любомудрова Ольга Сергеевна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Любомудрова Ольга Сергеевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 55-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 26.06.1895
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Дата крещения
- 09.07.1895
- Священнослужители
- благочинный села Останкина священник Сергей Леонардов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 341
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Любомудрова Ольга Сергеевна
Отец - Любомудров Сергей Иванов, преподаватель Императорского Лицея в память Цесаревича Николая коллежский советник
Мать - Любомудрова Мария Александрова
Воспр. - Лебедев Александр Иванов, управляющий Нижегородской казенной палатой действительный статский советник (г. Нижний Новгород, Нижегородский у., Нижегородская губ.)
Воспр. - Пелагея Семенова, мещанская девица (г. Нижний Новгород, Нижегородский у., Нижегородская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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