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Мухин Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мухин Александр Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
54-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.06.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
27.06.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Мухин Петр Федорович
Отец - Мухин Феодор Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Ирина Григорьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Александр Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухина Анна Федорова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1871 ст.
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
26.06.1895 ст.
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Вычислено 1855 ст.
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Неизвестно
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Вычислено 1857 ст.
Неизвестно
Болтино, Мытищи, Московская область
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