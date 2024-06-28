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Крафт Надежда Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Крафт Надежда Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
53-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.06.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
жена инженера
Дата крещения
25.06.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Сиверина Ольга Евгеньевна
Отец - Сиверин Евгений Рихардович, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Сиверина Ольга Яковлева (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Крафт Надежда Николаевна, жена инженера
Воспр. - Шкотт Яков Александрович, статский советник доктор медицины
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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