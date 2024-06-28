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Сиверина Ольга Яковлева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Сиверина Ольга Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
53-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.06.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
25.06.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Сиверина Ольга Евгеньевна
Отец - Сиверин Евгений Рихардович, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Сиверина Ольга Яковлева (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Крафт Надежда Николаевна, жена инженера
Воспр. - Шкотт Яков Александрович, статский советник доктор медицины
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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