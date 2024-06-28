Сиверина Ольга Евгеньевна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Сиверина Ольга Евгеньевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 53-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.06.1895
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- г. Москва, Московская губ.
- Дата крещения
- 25.06.1895
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 340
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Сиверина Ольга Евгеньевна
Отец - Сиверин Евгений Рихардович, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Сиверина Ольга Яковлева (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Крафт Надежда Николаевна, жена инженера
Воспр. - Шкотт Яков Александрович, статский советник доктор медицины
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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