Солин Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолин Михаил Петров

Солин Михаил Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Солин Михаил Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
52-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.06.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
отставной рядовой
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
06.06.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Солина Агрипина Михайловна
Отец - Солин Михаил Петров, отставной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Солина Акилина Семенова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Антипова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Маструков Егор Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close