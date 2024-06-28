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Кочергин Филипп Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Кочергин Филипп Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
46-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.03.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Дмитров, Московская губ.
Дата крещения
31.03.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 338
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Новикова Мария Ивановна
Отец - Новиков Иван Михайлов, запасной рядовой (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Домна Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кочергин Филипп Иванов, мещанин (г. Дмитров, Московская губ.)
Воспр. - Кочергина Татьяна Михайлова, мещанская вдова (г. Дмитров, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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