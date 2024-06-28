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Ёркин Семен Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Ёркин Семен Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер записи
45-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.03.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
12.03.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 338
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Ёркина Александра Семеновна
Отец - Ёркин Семен Яковлев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Ёркина Мария Иванова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Гнезднева Мария Федорова, мещанка (г. Звенигород, Московская губ.)
Воспр. - Романов Василий Романов, мещанин (г. Звенигород, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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