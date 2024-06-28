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Пьянов Василий Лаврентьев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Пьянов Василий Лаврентьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
44-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.03.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
07.03.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 338
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Пьянова Александра Васильевна
Отец - Пьянов Василий Лаврентьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пьянова Евдокия Григорьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Ефрем Лаврентьев, запасной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянова Евдокия Лаврентьева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Очень неразборчивая запись
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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