Жидкова Евфимия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖидкова Евфимия Ильина

Жидкова Евфимия Ильина

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Жидкова Евфимия Ильина
Тип записи
о рождении
Номер записи
42-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.02.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
28.02.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 337
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Жидкова Евдокия Сергеевна
Отец - Жидков Сергей Евфимов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Жидкова Евфимия Ильина (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логинов Егор Ильин, крестьянский сын (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логинова Мария Григорьева, крестьянская вдова (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close