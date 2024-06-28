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Байков Алексей Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Байков Алексей Никитич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
40-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.02.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
08.02.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 337
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Байков Алексей Никитич
Отец - Байков Никита Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Дария Никитина (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Голодаев Сергей Петров, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логинова Анна Максимова, крестьянская жена (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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