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Мошкова Акилина Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мошкова Акилина Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
39-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.01.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
30.01.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Мошков Иван Васильевич
Отец - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мошкова Параскева Андреева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошков Павел Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошкова Акилина Андреева, крестьянская жена (д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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