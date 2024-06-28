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Озеров Феодор Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Озеров Феодор Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
38-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.01.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
23.01.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Озерова Мария Федоровна
Отец - Озеров Феодор Федоров, запасной рядовой (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Евдокия Дмитриева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Московская Анна Дмитриевна, крестьянская жена (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озеров Яков Федорович, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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