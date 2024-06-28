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Карягина Агрипина Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Карягина Агрипина Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
37-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.01.1895
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
15.01.1895
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2626, лист: 336
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Карягина Мария Никитична
Отец - Карягин Никита Алексеев, запасной ефрейтор (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Карягина Агрипина Григорьева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Архипов Семен Григорьев, крестьянский сын (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Карягина Мария Егорова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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